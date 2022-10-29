Против ВСУ под Бахмутом воюют «штрафбаты» — Арестович

«Власти» оккупированной части Луганской области создали по меньшей мере два так называемых штрафных батальона. Они воюют против ВСУ под Бахмутом Донецкой области. Об этом в эфире «Фейгин LIVE» заявил советник Офиса президента Украины Алексей Арестович.
По его словам, эти «штрафбаты» сформированы из людей, которые отбывали наказание, и тех, кто были осуждены или задержаны после начала полномасштабной войны РФ против Украины.
«Это касается как уголовников, так и "провинившихся военнослужащих". Теперь под Бахмутом на острие атаки ходят эти два штафбатальона», — уточнил Арестович.
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