Против ВСУ под Бахмутом воюют «штрафбаты» — Арестович

«Власти» оккупированной части Луганской области создали по меньшей мере два так называемых штрафных батальона. Они воюют против ВСУ под Бахмутом Донецкой области. Об этом в эфире «Фейгин LIVE» заявил советник Офиса президента Украины Алексей Арестович.



По его словам, эти «штрафбаты» сформированы из людей, которые отбывали наказание, и тех, кто были осуждены или задержаны после начала полномасштабной войны РФ против Украины.



«Это касается как уголовников, так и "провинившихся военнослужащих". Теперь под Бахмутом на острие атаки ходят эти два штафбатальона», — уточнил Арестович.

Читайте также: Российские войска готовят осужденных для боев в Украине

Смотрите также:



