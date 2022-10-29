Проти ЗСУ під Бахмутом воюють «штрафбати» — Арестович

«Влада» окупованої частини Луганської області створила щонайменше два так звані штрафні батальйони. Вони воюють проти ЗСУ під Бахмутом Донецької області. Про це в ефірі «Фейгін LIVE» заявив радник Офісу президента України Олексій Арестович.



За його словами, ці «штрафбати» сформовані з людей, які відбували покарання, та тих, кого було засуджено або затримано після початку повномасштабної війни РФ проти України.



«Це стосується як кримінальників, так і "військовослужбовців, які провинилися". Тепер під Бахмутом на вістря атаки ходять ці два штафбатальйони», — уточнив Арестович.

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