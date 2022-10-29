Зеленский назначил начальников 11 военных администраций на Херсонщине

Президент Украины Владимир Зеленский назначил руководителей 11 новообразованных военных администраций Херсонской области. Об этом говорится в соответствующих распоряжениях главы государства.



В Бериславском районе назначены начальниками:

Новоалександровской сельской военной администрации — Александр Левечко;

Нововоронцовской поселковой военной администрации — Андрей Селецкий;

Новорайской сельской военной администрации — Александр Шокуров;

Высокопольской поселковой военной администрации — Анна Шостак-Кучмяк.

В Каховском районе назначены начальниками:

Любимовской поселковой военной администрации — Сергей Коновалов;

Таврической городской военной администрации — Николай Ризак;

Константиновской сельской военной администрации — Алексей Кильдеров.

В Скадовском районе назначены начальниками:

Лазурненской поселковой военной администрации — Алексей Марченко;

Каланчакской поселковой военной администрации — Светлана Фомина.

Кроме того, начальником Нижнесерогозской поселковой военной администрации Генического района стал Виталий Кривчик, а начальником Дарьевской сельской военной администрации Херсонского района — Иван Корень.



Отметим, что перед этим Зеленский создал 20 военных администраций в Херсонской области.