Зеленский назначил начальников 11 военных администраций на Херсонщине

Президент Украины Владимир Зеленский назначил руководителей 11 новообразованных военных администраций Херсонской области. Об этом говорится в соответствующих распоряжениях главы государства.
В Бериславском районе назначены начальниками:
В Каховском районе назначены начальниками:
В Скадовском районе назначены начальниками:
Кроме того, начальником Нижнесерогозской поселковой военной администрации Генического района стал Виталий Кривчик, а начальником Дарьевской сельской военной администрации Херсонского района — Иван Корень.
Отметим, что перед этим Зеленский создал 20 военных администраций в Херсонской области.