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Зеленский назначил начальников 11 военных администраций на Херсонщине

29 октября 2022, 15:54

Зеленский назначил начальников 11 военных администраций на Херсонщине

Президент Украины Владимир Зеленский назначил руководителей 11 новообразованных военных администраций Херсонской области. Об этом говорится в соответствующих распоряжениях главы государства.

В Бериславском районе назначены начальниками:

  • Новоалександровской сельской военной администрации — Александр Левечко;
  • Нововоронцовской поселковой военной администрации — Андрей Селецкий;
  • Новорайской сельской военной администрации — Александр Шокуров;
  • Высокопольской поселковой военной администрации — Анна Шостак-Кучмяк.

В Каховском районе назначены начальниками:

  • Любимовской поселковой военной администрации — Сергей Коновалов;
  • Таврической городской военной администрации — Николай Ризак;
  • Константиновской сельской военной администрации — Алексей Кильдеров.

В Скадовском районе назначены начальниками:

  • Лазурненской поселковой военной администрации — Алексей Марченко;
  • Каланчакской поселковой военной администрации — Светлана Фомина.

Кроме того, начальником Нижнесерогозской поселковой военной администрации Генического района стал Виталий Кривчик, а начальником Дарьевской сельской военной администрации Херсонского района — Иван Корень.

Отметим, что перед этим Зеленский создал 20 военных администраций в Херсонской области.

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