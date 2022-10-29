Зеленський призначив начальників 11 військових адміністрацій на Херсонщині

Президент України Володимир Зеленський призначив керівників 11 новостворених військових адміністрацій Херсонської області. Про це йдеться у відповідних розпорядженнях очільника держави.
У Бериславському районі призначено начальниками:
У Каховському районі призначено начальниками:
У Скадовському районі призначено начальниками:
Крім того, начальником Нижньосірогозької селищної військової адміністрації Генічеського району став Віталій Кривчик, а начальником Дар'ївської сільської військової адміністрації Херсонського району Іван Корень.
Зазначимо, що перед цим Зеленський створив 20 військових адміністрацій у Херсонській області.