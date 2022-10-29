Зеленський призначив начальників 11 військових адміністрацій на Херсонщині

29 жовтня 2022, 15:54

Зеленський призначив начальників 11 військових адміністрацій на Херсонщині

Президент України Володимир Зеленський призначив керівників 11 новостворених військових адміністрацій Херсонської області. Про це йдеться у відповідних розпорядженнях очільника держави.

У Бериславському районі призначено начальниками:

  • Новоолександрівської сільської військовій адміністрації — Олександр Левечко;
  • Нововоронцовської селищної військової адміністрації — Андрій Селецький;
  • Новорайської сільської військової адміністрації — Олександр Шокуров;
  • Високопольської селищної військової адміністрації — Ганна Шостак-Кучмяк.

У Каховському районі призначено начальниками:

  • Любимівської селищної військової адміністрації — Сергій Коновалов;
  • Таврійської міської військової адміністрації — Микола Різак;
  • Костянтинівської сільської військової адміністрації — Олексій Кільдеров.

У Скадовському районі призначено начальниками:

  • Лазурненської селищної військової адміністрації — Олексій Марченко;
  • Каланчакської селищної військової адміністрації — Світлана Фоміна.

Крім того, начальником Нижньосірогозької селищної військової адміністрації Генічеського району став Віталій Кривчик, а начальником Дар'ївської сільської військової адміністрації Херсонського району Іван Корень.

Зазначимо, що перед цим Зеленський створив 20 військових адміністрацій у Херсонській області.

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