Ежедневный выпуск «Новостей Донбасса» о ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

Взрывы в Севастополе. СМИ сообщают об уничтожении как минимум трех кораблей. Среди них фрегат «Адмирал Макаров» — флагман российского флота после крейсера «Москва».

Бои за Бахмут. Российские войска привирают о своих успехах — Институт изучения войны.

Ситуация в Донецкой области — Авдеевка в огне, обстрелы в Донецке.

В районе Майорска ВСУ уничтожили около трехста оккупантов, готовившихся к нападению. Потери российской армии на Луганщине.ёВ освобожденных Святогорске и Лимане возобновили электроснабжение.

Украина вернула из плена 52 военнопленных.

В РФ предлагают подписать контракт в обмен на списание долгов за коммуналку.