Ежедневный выпуск «Новостей Донбасса» о ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:
- Взрывы в Севастополе. СМИ сообщают об уничтожении как минимум трех кораблей. Среди них фрегат «Адмирал Макаров» — флагман российского флота после крейсера «Москва».
- Бои за Бахмут. Российские войска привирают о своих успехах — Институт изучения войны.
- Ситуация в Донецкой области — Авдеевка в огне, обстрелы в Донецке.
- В районе Майорска ВСУ уничтожили около трехста оккупантов, готовившихся к нападению. Потери российской армии на Луганщине.ёВ освобожденных Святогорске и Лимане возобновили электроснабжение.
- Украина вернула из плена 52 военнопленных.
- В РФ предлагают подписать контракт в обмен на списание долгов за коммуналку.