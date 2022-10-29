Щоденний випуск «Новин Донбасу» щодо ситуації на Сході України та по всій країні. Сьогодні у випуску:
- Вибухи у Севастополі. ЗМІ повідомляють про знищення щонайменше трьох кораблів. Серед них фрегат "Адмірал Макаров" - флагман російського флоту після крейсера "Москва".
- Бої за Бахмут. Російські війська привертають свої успіхи — Інститут вивчення війни.
- Ситуація в Донецькій області – Авдіївка у вогні, обстріл у Донецьку.
- У районі Майорська ЗСУ знищили близько трьохсот окупантів, які готувалися до нападу. Втрати російської армії на Луганщині. У звільнених Святогірську та Лимані відновили електропостачання.
- Україна повернула з полону 52 військовополонених.
- У Росії пропонують підписати контракт в обмін на списання боргів за комуналку.