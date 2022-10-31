Ежедневный выпуск «Новостей Донбасса» о ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:
- Бахмут и Авдеевка остаются самыми горячими точками на Донбассе. В Бахмуте остаются не более 15 тысяч жителей.
- Российские войска снизили темп наступления под Бахмутом из-за удара ВСУ — Институт изучения войны.
- Удар по Дружковке. Все ключевые объекты в освобожденном Лимане уже подключены к электричеству.
- На Луганщине оккупанты взрывают мосты, чтобы остановить наступление ВСУ.
- В ряды «Группы Вагнера» набраны российские заключенные с ВИЧ и гепатитом С — разведка Британии.
- Евгений Пригожин обратился к генпрокурору РФ с просьбой заблокировать в России Youtube.
- Российские чиновники начали спасаться бегством от мобилизации — СМИ.
- В Мариупольском районе хотят мобилизовать 10 тысяч человек.