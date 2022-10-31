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Российские войска остановили наступление под Бахмутом — главное за день ►

31 октября 2022, 00:32

Российские войска остановили наступление под Бахмутом — главное за день ►

Ежедневный выпуск «Новостей Донбасса» о ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

  • Бахмут и Авдеевка остаются самыми горячими точками на Донбассе. В Бахмуте остаются не более 15 тысяч жителей.
  • Российские войска снизили темп наступления под Бахмутом из-за удара ВСУ — Институт изучения войны.
  • Удар по Дружковке. Все ключевые объекты в освобожденном Лимане уже подключены к электричеству.
  • На Луганщине оккупанты взрывают мосты, чтобы остановить наступление ВСУ.
  • В ряды «Группы Вагнера» набраны российские заключенные с ВИЧ и гепатитом С — разведка Британии.
  • Евгений Пригожин обратился к генпрокурору РФ с просьбой заблокировать в России Youtube.
  • Российские чиновники начали спасаться бегством от мобилизации — СМИ.
  • В Мариупольском районе хотят мобилизовать 10 тысяч человек.

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