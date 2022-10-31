Щоденний випуск «Новин Донбасу» щодо ситуації на Сході України та по всій країні. Сьогодні у випуску:
- Бахмут та Авдіївка залишаються найгарячішими точками на Донбасі. У Бахмуті залишаються не більше ніж 15 тисяч мешканців.
- Російські війська знизили темп наступу під Бахмутом через удар ЗСУ – Інститут вивчення війни.
- Удар по Дружківці. Усі ключові об'єкти у звільненому Лимані вже підключені до електрики.
- На Луганщині окупанти підривають мости, щоб зупинити наступ ЗСУ.
- У ряди «Групи Вагнера» набрано російських ув'язнених з ВІЛ та гепатитом С — розвідку Британії.
- Євген Пригожин звернувся до генпрокурора РФ із проханням заблокувати в Росії Youtube.
- Російські чиновники почали рятуватися втечею від мобілізації — ЗМІ.
- У Маріупольському районі хочуть мобілізувати 10 тисяч людей.