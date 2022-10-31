Российские войска атаковали ракетами ряд областей Украины

Российские войска обстреляли ракетами несколько облайстей Украины. О взрывах, работе ПВО сообщают власти Киевской, Черкасской, Винницкой, Харьковской и Запорожской областей.



В Черкасской области, по данным главы ОВА Игоря Табурца, оккупанты ударили по объекту инфраструктуры. Часть области обесточена.



В Запорожской области после звуков взрывов частично обесточен областной центр. Глава ОВА подтвердил обстрел региона.



Также о звуках взрывов сообщают в Киевской области. По информации Киевской ОВА, в регионе работает ПВО, но есть и прилеты. Часть районов столицы, как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, обесточена.



Оккупанты атаковали ракетами и Харьковскую область. В областном центре зафиксированы прилеты по объекту инфраструктуры.



В Винницкой области сбитая российская ракета повредила гражданские объекты.