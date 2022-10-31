Російські війська атакували ракетами декілька областей України

Російські війська обстріляли ракетами кілька областей України. Про вибухи, роботу ППО повідомляють представники влади Київської, Черкаської, Вінницької, Харківської та Запорізької областей.



На Черкащині, за даними голови ОВА Ігоря Табурця, окупанти вдарили по об'єкту інфраструктури. Частина області знеструмлена.



У Запорізькій області після звуків вибухів частково знеструмлено обласний центр. Глава ОВА підтвердив обстріл регіону.



Також про звуки вибухів повідомляють у Київській області. За інформацією Київської ОВА, у регіоні працює ППО, але є й прильоти. Частину районів столиці, як повідомив мер Києва Віталій Кличко, знеструмлено.



Окупанти атакували ракетами й Харківську область. В обласному центрі зафіксовано прильоти на об'єкті інфраструктури.



На Вінниччині збита російська ракета пошкодила цивільні об'єкти.