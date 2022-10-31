Во время разбора завалов на территории Святогорской лавры обнаружены тела трех человек

Спасатели завершили разбор здания на территории Святогорской лавры, обнаружены тела трех человек. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.



«Вчера спасателями 6 Государственного пожарно-спасательного отряда проводились работы по разбору завалов частично разрушенного 3-х этажного здания на территории Святогорской лавры, которое получило повреждения вследствие вражеских обстрелов. В ходе разбора завала найдено тело одного человека», - сказано в сообщении.



Отмечается, что анкетные данные и пол погибшего устанавливаются.



Всего личным составом Славянского гарнизона проведена расчистка и разбор 10 тонн строительных конструкций.