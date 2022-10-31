Під час розбору завалів на території Святогірської лаври виявлено тіла трьох людей

Рятувальники завершили розбір будівлі на території Святогірської лаври, виявлено тіла трьох людей. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.



«Вчора рятувальниками 6 Державного пожежно-рятувального загону проводилися роботи з розбору завалів частково зруйнованої 3-поверхової будівлі на території Святогірської лаври, яка отримала пошкодження внаслідок ворожих обстрілів. У ході розбору завалу знайдено тіло однієї людини», - йдеться у повідомленні.



Зазначається, що анкетні дані та стать загиблого встановлюються.



Усього особовим складом Слов'янського гарнізону проведено розчищення та розбір 10 тонн будівельних конструкцій.