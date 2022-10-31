Украина из-за войны потеряла 2,4 млн рабочих мест - ООН

По оценкам Международной организации труда, занятость в Украине в 2022 году будет на 15,5% (2,4 млн рабочих мест) ниже уровня 2021 года. Об этом говорится в докладе МОТ (специализированного учреждения системы ООН).



В тоже время организация прогнозировала рынка потерю 4,8 млн рабочих мест в апреле 2022 года.



«Положительное изменение является следствием уменьшения количества территорий Украины, находящихся под оккупацией или с активными боевыми действиями. Однако это частичное восстановление рынка труда является скромным и очень хрупким», - отмечают в МОТ.



В докладе предупреждается, что большое количество переселенцев и беженцев, ищущих работу в Украине и других странах, усугубляет проблемы и может привести к снижению заработной платы.



«Последствия конфликта ощущаются на рынках труда соседних стран, что может привести к политической дестабилизации и дестабилизации рынка труда в этих странах. Еще дальше, в Центральной Азии и во всем мире, они находят свое отражение в более высоких и более неустойчивых ценах, росте отсутствия продовольственной безопасности и бедности», - говорится в сообщении организации.



По оценкам МОТ, 10,4% всей довоенной рабочей силы страны в настоящее время являются беженцами в других странах. Эта группа из 1,6 млн человек состоит преимущественно из женщин, многие из которых ранее работали в сфере.