Україна через війну втратила 2,4 млн робочих місць - ООН

31 жовтня 2022, 14:16

Україна через війну втратила 2,4 млн робочих місць - ООН

За оцінками Міжнародної організації праці, зайнятість в Україні у 2022 році буде на 15,5% (2,4 млн робочих місць) нижчою за рівень 2021 року. Про це йдеться у доповіді МОП (спеціалізованої установи системи ООН).

У той же час організація прогнозувала ринку втрату 4,8 млн робочих місць у квітні 2022 року.

«Позитивна зміна є наслідком зменшення кількості територій України, які перебувають під окупацією чи з активними бойовими діями. Однак це часткове відновлення ринку праці є скромним і дуже тендітним», - зазначають у МОП.

У доповіді попереджається, що велика кількість переселенців та біженців, які шукають роботу в Україні та інших країнах, ускладнює проблеми та може призвести до зниження заробітної плати.

«Наслідки конфлікту відчуваються на ринках праці сусідніх країн, що може призвести до політичної дестабілізації та дестабілізації ринку праці у цих країнах. Ще далі, у Центральній Азії та в усьому світі, вони знаходять своє відображення у більш високих та нестійких цінах, зростанні відсутності продовольчої безпеки та бідності», - йдеться у повідомленні організації.

За оцінками МОП, 10,4% усієї довоєнної робочої сили країни нині є біженцями в інших країнах. Ця група з 1,6 млн осіб складається переважно з жінок, багато з яких раніше працювали у сфері.

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