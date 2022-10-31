В Харьковской области оккупированными остаются 25 населенных пунктов

ВСУ пытаются освободить от российских войск ещё около 25 населенных пунктов Харьковской области. Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

«Еще около 25 населенных пунктов остается под временной оккупацией. Мы ждем сообщений от Генштаба по продвижению ВСУ. Близко к границе идут ожесточенные бои. Ребята отвоевывают каждый метр нашей территории ценой собственной жизни», - сказал он, добавив, что ситуация на фронте является изменчивой, а оккупанты всё ещё хотят захватить Харьков и область.



В начале прошлой недели под оккупацией оставались 28 населенных пунктов региона.

Ранее глава Нацполиции Игорь Клименко сообщил, что из-за сегодняшней ракетной атаки войск РФ пострадало 13 человек.