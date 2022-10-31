На Харківщині окупованими залишаються 25 населених пунктів

31 жовтня 2022, 15:14

На Харківщині окупованими залишаються 25 населених пунктів

ЗСУ намагаються звільнити від російських військ ще близько 25 населених пунктів Харківської області. Про це в ефірі телемарафону повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Ще близько 25 населених пунктів залишаються під тимчасовою окупацією. Ми чекаємо на повідомлення від Генштабу щодо просування ЗСУ. Близько кордону йдуть запеклі бої. Хлопці відвойовують кожен метр нашої території ціною власного життя», - сказав він, додавши, що ситуація на фронті мінлива, а окупанти все ще хочуть захопити Харків і область.

На початку минулого тижня під окупацією залишалося 28 населених пунктів регіону.

Раніше глава Нацполіції Ігор Клименко повідомив, що через сьогоднішню ракетну атаку військ РФ постраждали 13 людей.

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