«ДНР» просит ученых из Москвы оценят работоспособность меткомбината «Азовсталь»

Сотрудники научно-исследовательского центра имени И. П. Бардина в Москве начали проводить технико-экономический аудит металлургических предприятий Донбасса. Об этом заявил сегодня председатель так называемого «правительства ДНР» Виталий Хоценко.



По его словам, работа уже проведена на предприятии «Азовэлектросталь». Однако о результатах не сообщается.



После разминирования московские ученые примутся за металлургические комбинаты имени Ильича и «Азовсталь».



Он добавил, что также «эксперты» определят варианты направлений развития этих комбинатов и предприятий металлургической отрасли региона.



Ранее группировка «ДНР» собиралась обустроить технопарк на территории разрушенного в ходе военных действий комбината «Азовсталь».