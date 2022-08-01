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В Москве рассказали о планах относительно территории меткомбината «Азовсталь»

01 августа 2022, 10:27

В Москве рассказали о планах относительно территории меткомбината «Азовсталь»

Захватившая Мариуполь Россия планирует построить на территории металлургического предприятия «Азовсталь» технопарк. Об этом в интервью российскому «РБК» рассказал заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

«Делать там рабочие места, которые будут кормить город через экономику, мы, безусловно, будем. Скорее всего, это будет технопарк с элементами благоустройства. Это мы сейчас дорабатываем», — подчеркнул он.

По словам Хасснулина, строители сдадут первые жилые дома в Мариуполе в сентябре, еще оккупанты обещают построить в городе больницы и центр МЧС.

Захватчики Мариуполя еще заявляют, что хотят все здания в центре города, которые не разрушены полностью, восстановить по требованиям, позволяющим сохранить историческую ценность этих объектов

Российская сторона уже неоднократно озвучивала планы относительно территории завода «Азовсталь», однако заявления отличались. 

Сначала глава подконтрольной РФ группировки «ДНР» Денис Пушилин заявил, что завод «Азовсталь» снесут. По его словам, на месте предприятия предлагают сделать парковую зону или технопарк, но решение пока не принято.

Позже вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сказал, что завод «Азовсталь» в Мариуполе должен продолжать работу.

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