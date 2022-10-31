«ДНР» просить вчених із Москви оцінити працездатність меткомбінату «Азовсталь»

Співробітники науково-дослідного центру імені І. П. Бардіна у Москві почали проводити техніко-економічний аудит металургійних підприємств Донбасу. Про це заявив сьогодні голова так званого «уряду ДНР» Віталій Хоценко.



За його словами, роботу вже проведено на підприємстві «Азовелектросталь». Однак про результати не повідомляється.



Після розмінування московські вчені візьмуться за металургійні комбінати імені Ілліча та «Азовсталь».



Він додав, що також експерти визначать варіанти напрямів розвитку цих комбінатів і підприємств металургійної галузі регіону.



Раніше угруповання «ДНР» збиралося облаштувати технопарк на території зруйнованого під час воєнних дій комбінату «Азовсталь».