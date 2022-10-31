В «ЛНР» заявили, что не могут восстановить разрушенное жилье

Оккупационные власти сейчас не могут восстановить полностью разрушенное жилье в Луганской области. Об этом заявил глава группировки «ЛНР» Леонид Пасечник, пишет сепаратистский сайт ЛИЦ.



По его словам, основные усилия направлены на восстановлении тех домов, которые можно в короткие сроки подготовить к отопительному периоду.



Жителей Северодонецка, Лисичанска, Рубежного, которые остались без жилья будут временно размещены в санаториях и пансионатах на оккупированной Луганщине.



По словам, назначенного оккупантами директора «республиканской здравницы» Вадим Угленко, в санатории «Солнечный» на данный момент проживает 19 человек из Северодонецка, Рубежного и Лисичанска. В целом «Солнечный» способен временно разместить более 60 человек.