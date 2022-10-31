У «ЛНР» заявили, що не можуть відновити зруйноване житло

Окупаційна влада зараз не може відновити повністю зруйноване житло в Луганській області. Про це заявив голова угруповання "ЛНР" Леонід Пасічник, пише сепаратистський сайт ЛІЦ.



За його словами, основні зусилля спрямовані на відновлення тих будинків, які можна за короткий термін підготувати до опалювального періоду.



Жителів Сєвєродонецька, Лисичанська, Рубіжного, які залишилися без житла, тимчасово розмістять в санаторіях та пансіонатах на окупованій Луганщині.



За словами, призначеного окупантами директора «республіканської здравниці» Вадима Углєнко, у санаторії «Сонячний» на даний момент проживає 19 людей із Сєвєродонецька, Рубіжного та Лисичанська. Загалом «Сонячний» здатний тимчасово розмістити понад 60 осіб.