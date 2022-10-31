На Одесской таможне обнаружили неучтенный вертолет. Его передадут на фронт

ГБР во время обысков на Одесской таможне обнаружило в контейнере многоцелевой вертолет Ми-2. Об этом сообщает пресс-служба бюро.



«При осмотре очередного контейнера работники ГБР обнаружили многоцелевой вертолет Ми-2. Он уже восемь месяцев войны мог бы выполнять боевые задания на фронте, но таможня не торопилась с его оформлением», - говорится в сообщении.



Следственные действия продолжаются, устанавливаются владельцы техники и обстоятельства перемещения вертолета, будет дана правовая оценка действиям должностных лиц таможни, которые не предприняли никаких шагов для своевременного растаможивания вертолета.



В настоящее время вертолет изъят и решается вопрос о передаче его на нужды ВСУ.