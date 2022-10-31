На Одеській митниці виявили неоформлений вертоліт. Його передадуть на фронт

ДБР під час обшуків на Одеській митниці виявило у контейнері багатоцільовий вертоліт Мі-2. Про це повідомляє прес-служба бюро.



«Під час огляду чергового контейнера працівники ДБР виявили багатоцільовий вертоліт Мі-2. Він уже вісім місяців війни міг би виконувати бойові завдання на фронті, але митниця не поспішала з його оформленням», - йдеться у повідомленні.



Слідчі дії продовжуються, встановлюються власники техніки та обставини переміщення вертольота, буде надано правову оцінку діям посадових осіб митниці, які не зробили жодних кроків для своєчасного розмитнення вертольота.



Наразі вертоліт вилучено та вирішується питання про передачу його на потреби ЗСУ.