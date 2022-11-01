В «Укрэнерго» рассказали, в каких семи областях сегодня отключат свет

Для устранения последствий атак российских оккупантов территории Украины сегодня будет ограничена подача электричества в ряде областей. Об этом сообщили в НЕК «Укрэнерго».



Отмечается, что это коснется всех категорий потребителей в Центральном (Киев, Киевская, Черниговская, Черкасская и Житомирская области) и Северном (Сумская, Харьковская и Полтавская области) регионах страны.



«Временные контролируемые ограничения всех категорий потребителей необходимы, чтобы уменьшить нагрузку на сети, поддержать устойчивую балансировку энергосистемы и избежать повторных аварий после того, как электросети были повреждены ракетными обстрелами и атаками дронов россиян», - рассказали в компании.



Также сообщается, что это позволяет энергетикам как можно скорее восстановить поврежденные энергообъекты, балансировать систему и обеспечивать энергопитанием потребителей.

Ночью президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что для вчерашнего массированного удара по Украине Россия применила сегодня 55 крылатых ракет, 45 из которых сбили украинские военные.