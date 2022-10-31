Зеленский: Украинские военные сбили 45 крылатых ракет и 4 вертолета

Для массированного удара по Украине Россия применила сегодня 55 крылатых ракет, 45 из которых сбили украинские военные. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении вечером 31 октября.



«Только за это утро российские террористы применили для массированного удара 55 крылатых ракет, из них 45 были сбиты. Я благодарю за этот результат все командования Воздушных сил: "Юг", "Север", "Восток" и "Запад" — и все подразделения Сил обороны, которые вовлечены в защиту нашего неба», — сказал президент.



Он добавил, что сегодня были сбиты еще четыре российских вертолета: три ударных Ка-52 и один Ми-8.