В «Укренерго» розповіли, у яких семи областях сьогодні відключать світло

Для усунення наслідків атак російських окупантів на територію України сьогодні буде обмежена подача електрики в декількох областях. Про це повідомили у НЕК «Укренерго».



Зазначається, що це стосуватиметься всіх категорій споживачів у Центральному (Київ, Київська, Чернігівська, Черкаська та Житомирська області) та Північному (Сумська, Харківська та Полтавська області) регіонах країни.



«Тимчасові контрольовані обмеження всіх категорій споживачів необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі, підтримати стале балансування енергосистеми та уникнути повторних аварій після того, як електромережі були ушкоджені ракетними обстрілами та атаками дронів росіян», - розповіли в компанії.



Також повідомляється, що це дозволяє енергетикам якнайшвидше відновити пошкоджені енергооб'єкти, балансувати систему та забезпечувати енергоживленням споживачів.

Уночі президент України Володимир Зеленський повідомив, що для вчорашнього масованого удару по Україні Росія застосувала сьогодні 55 крилатих ракет, 45 з яких збили українські військові.