В ЕС завляют о готовности поставлять Украине электроэнергию

В Европейском Союзе заявили о готовности поставлять Украине электроэнергию в случае ее дефицита. Об этом в интервью «УНИАН» сообщила Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, которая сейчас находится в Киеве.



Она отметила, что энергосеть Украины, которую соединили в марте с сетью континентальной Европы, может передавать энергию в двух направлениях.



«Первый шаг был сделан еще в марте, когда мы через две недели синхронизировали украинскую энергосеть с сетью континентальной Европы, в чем многие сомневались. В этой системе электроэнергия может передаваться в обоих направлениях. Это значит, что Украина может как экспортировать, так и импортировать электроэнергию из ЕС», - сказала Кадри Симсон.



Также она выразила уверенность в том, что страны Европейского союза должны отказаться от российского газа, как ранее отказались от нефти и угля РФ.

Ранее из-за атак войск РФ критической инфраструктуры Украины в «Укрэнерго» сообщили, что будут отключать свет в семи областях.