У ЄС заявляють про готовність постачати Україні електроенергію

У Європейському Союзі заявили про готовність постачати Україні електроенергію у разі її дефіциту. Про це в інтерв'ю «УНІАН» повідомила Єврокомісар з енергетики Кадрі Сімсон, яка зараз перебуває у Києві.



Вона зазначила, що енергомережа України, яку з'єднали у березні із мережею континентальної Європи, може передавати енергію у двох напрямках.



«Перший крок було зроблено ще у березні, коли ми за два тижні синхронізували українську енергомережу з мережею континентальної Європи, у чому багато хто сумнівався. У цій системі електроенергія може передаватися в обох напрямках. Це означає, що Україна може як експортувати, так і імпортувати електроенергію з ЄС», - сказала Кадрі Сімсон.



Також вона висловила впевненість у тому, що країни Європейського союзу мають відмовитись від російського газу, як раніше відмовилися від нафти та вугілля РФ.

Раніше через атаки військ РФ критичної інфраструктури України в «Укренерго» повідомили, що відключатимуть світло в семи областях.