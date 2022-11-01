В Донецке сообщили о мощных обстрелах и показали ресторан «Гуляй-хата»

«Гуляй-хата» в оккупированном Донецке

В оккупированном Донецке сегодня днем под обстрел попал Кировский район.



«Мэр» города Алексей Кулемзин сообщил об обстреле ресторанного комплекса «Гуляй-хата». На опубликованных фото на территории ресторана — части ракеты, которые, вероятно, упали. Они напоминают противорадиолокационную ракету AGM-88 HARM. Обошлось без пострадавших.





Позже Кулемзин написал об обстреле Куйбышевского района.



Репортер Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании Андрей Руденко, в свою очередь, сообщил о мощном «прилете» на окраине Киевского района. Кроме того, он сообщил, что Донецк сегодня «просто закидывают ракетами».

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