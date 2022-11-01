У Донецьку повідомили про потужні обстріли та показали ресторан «Гуляй-хата»

«Гуляй-хата» в окупованому Донецьку

В окупованому Донецьку вдень під обстріл потрапив Кіровський район.



«Мер» міста Олексій Кулемзін повідомив про обстріл ресторанного комплексу «Гуляй-хата». На опублікованих фото біля ресторану — частини ракети, які, ймовірно, впали. Вони нагадують протирадіолокаційну ракету AGM-88 HARM. Обійшлося без постраждалих.





Пізніше Кулемзін написав про обстріл Куйбишівського району.



Репортер Всеросійської державної телевізійної та радіомовної компанії Андрій Руденко, своєю чергою, повідомив про потужний приліт на околиці Київського району. Крім того, він повідомив, що Донецьк сьогодні «просто закидають ракетами».

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