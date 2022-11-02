Ежедневный выпуск «Новостей Донбасса» о ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

На подконтрольной Донетчине не утихают обстрелы. Атакованы Краматорск, Бахмут и Курахово.

В оккупированной Волновахе уничтожена гостиница, где жили боевики. Продолжаются обстрелы Донецка.

Ночью РФ атаковала дронами и ракетами Полтавскую, Днепропетровскую и Николаевскую области. Есть разрушения и жертвы.

В ЕС объявили о готовности помочь Украине с электричеством

Россияне готовятся к обороне Херсона: создают укрепления в Чернобаевке.