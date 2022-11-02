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Россия укрепляет оборону на Херсонском направлении — главное за день ►

02 ноября 2022, 01:52

Россия укрепляет оборону на Херсонском направлении — главное за день ►

Ежедневный выпуск «Новостей Донбасса» о ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

  • На подконтрольной Донетчине не утихают обстрелы. Атакованы Краматорск, Бахмут и Курахово.
  • В оккупированной Волновахе уничтожена гостиница, где жили боевики. Продолжаются обстрелы Донецка.
  • Ночью РФ атаковала дронами и ракетами Полтавскую, Днепропетровскую и Николаевскую области. Есть разрушения и жертвы.
  • В ЕС объявили о готовности помочь Украине с электричеством
  • Россияне готовятся к обороне Херсона: создают укрепления в Чернобаевке.

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