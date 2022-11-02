Щоденний випуск «Новин Донбасу» щодо ситуації на Сході України та по всій країні. Сьогодні у випуску:
- На підконтрольній Донеччині не вщухають обстріли. Атаковані Краматорськ, Бахмут та Курахове.
- В окупованій Волновасі знищено готель, де жили бойовики. Триває обстріл Донецька.
- Вночі РФ атакувала дронами та ракетами Полтавську, Дніпропетровську та Миколаївську області. Є руйнування та жертви.
- У ЄС оголосили про готовність допомогти Україні з електрикою
- Росіяни готуються до оборони Херсона: створюють укріплення у Чорнобаївці.