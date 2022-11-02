ВСУ сбили ночью 12 дронов-камикадзе «Shahed-136»

В ночь с 1 на 2 ноября украинским военным удалось сбить 12 из 13 дронов-камикадзе «Shahed-136». Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

«12 из 13-ти баражирующих боеприпасов уничтожены противовоздушной обороной в восточных и центральных областях государства», - заявили военные.

Отмечается, чо шесть БПЛА сбиты зенитными ракетными подразделениями, авиацией и мобильными огневыми группами воздушного командования «Восток». И еще шесть – в зоне ответственности воздушного командования «Центр» с привлечением истребительной авиации, подразделений зенитных ракетных войск, а также мобильных огневых групп Сухопутных войск и Сил территориальной обороны Украины.

Смотрите ежедневный выпуск «Новостей Донбасса» о ситуации на Востоке Украины и по всей стране.