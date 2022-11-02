ЗСУ збили вночі 12 дронів-камікадзе «Shahed-136»

У ніч з 1 на 2 листопада українським військовим вдалося збити 12 із 13 дронів-камікадзе «Shahed-136». Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

«12 із 13-ти баражуючих боєприпасів знищено протиповітряною обороною у східних та центральних областях держави», - заявили військові.

Зазначається, що шість БПЛА збиті зенітними ракетними підрозділами, авіацією та мобільними вогневими групами повітряного командування «Схід». І ще шість – у зоні відповідальності повітряного командування «Центр» із залученням винищувальної авіації, підрозділів зенітних ракетних військ, а також мобільних вогневих груп Сухопутних військ та Сил територіальної оборони України.

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