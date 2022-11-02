В Луганской ОВА рассказали о ситуации с выплатами за разрушенное жилье в оккупации

Оккупанты выплатили компенсации за разрушенное жилье на захваченной войсками РФ части Луганской области 138 людям. Об этом сообщает Луганская ОВА.



Отмечается, что вблизи оккупированной Станицы Луганской был открыт пункт для беженцев, на которых не хватило денег на выплату компенсации. А таких, по данным Луганской ОВА, большинство.



«И если в Северодонецке из нескольких сотен разрушенных многоэтажек нашлись лишь 38 человек, которым предоставили деньги за разрушенное недвижимое имущество, то в почти полностью уничтоженном Рубежном – около 100. Не 38 тысяч и 100 тысяч, а просто 38 и 100 человек. На два города», - говорится в сообщении. Отмечается также, что помимо Станицы Луганской, убежище для переселенцев планируют открыть в селе Камышное, на 120 человек.



По данным Луганской ОВА, в захваченный армией РФ Лисичанск оккупанты завезли полиэтиленовую пленку, для того чтобы оставшиеся в городе люди затянули ею оконные проемы. Сообщается, что пленку в оккупированный регион доставили централизовано из Татарстана.

«Но фронт уже совсем рядом. За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах Макеевки, Невского и Белогоровки», - отметили в Луганской ОВА.

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