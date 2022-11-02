У Луганській ОВА розповіли про ситуацію із виплатами за зруйноване житло в окупації

Окупанти виплатили компенсації за зруйноване житло на захопленій військами РФ частині Луганської області 138 людям. Про це повідомляє Луганська ОВА.



Зазначається, що поблизу окупованої Станиці Луганської відкрили пункт для біженців, на яких не вистачило грошей на виплату компенсації. А таких, за даними Луганської ОВА, більшість.



«І якщо у Сєвєродонецьку з поміж декількох сотень зруйнованих багатоповерхівок знайшлися лише 38 осіб, яким надали гроші за зруйноване нерухоме майно, то у майже вщент знищеному Рубіжному – близько 100. Не 38 тисяч і 100 тисяч, а просто 38 і 100 осіб. На два міста», - йдеться у повідомленні. Також зазначається, що, крім Станиці Луганської, притулок для переселенців планують відкрити у селі Камишне, на 120 осіб.



За даними Луганської ОВА, в захоплений армією РФ Лисичанськ окупанти завезли поліетиленову плівку, щоб люди, які залишилися в місті, затягли нею віконні отвори. Повідомляється, що плівку до окупованого регіону доставили централізовано з Татарстану.

«Та фронт вже зовсім поряд. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах Макіївки, Невського і Білогорівки», - зазначили в Луганській ОВА.

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