В ряде областей Украины начались временные отключения электроэнергии

В Киеве, Киевской области, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях начались временные стабилизационные отключения электроэнергии. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Он напомнил, что у каждого региона есть свой график отключения.



«Ограничения потребления необходимы, чтобы уменьшить нагрузку на сети, обеспечить балансировку энергосистемы и избежать повторных аварий после того, как электросети были повреждены ракетными обстрелами и атаками дронов российских террористов», — написал Тимошенко.

1 ноября президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с комиссаром Европейского Союза по энергетике Кадри Симсон заявил, что Россия серьезно повредила уже около 40% всей энергетической инфраструктуры Украины, в частности ТЭС, ТЭЦ и ГЭС.