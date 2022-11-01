ТЭС, ТЭЦ и ГЭС: Россия повредила 40% энергетической инфраструктуры Украины

Россия серьезно повредила уже около 40% всей энергетической инфраструктуры Украины, в частности ТЭС, ТЭЦ и ГЭС. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с комиссаром Европейского Союза по энергетике Кадри Симсон.



Зеленский проинформировал о том, что энергетическая инфраструктура подвергается массированным атакам ракетами и дронами со стороны России, а также о том, какие меры предпринимает Украина для стабилизации работы энергосети.



Президент Украины напомнил, что после присоединения к европейской сети ENTSO-E начался экспорт электроэнергии в Европу.



«К сожалению, из-за ударов ракетами и беспилотниками-камикадзе со стороны РФ по нашей энергосистеме мы приостановили этот процесс. Но я уверен, что мы все восстановим, и в более спокойное время, когда будет стабилизирована ситуация в нашей энергосистеме, мы продолжим экспорт электроэнергии в Европу», — сказал он.



Отдельное внимание стороны уделили дальнейшему усилению энергетических санкций против РФ.

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