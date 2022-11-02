У декількох областях України розпочалися тимчасові відключення електроенергії

У Києві, Київській області, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській та Полтавській областях розпочалися тимчасові стабілізаційні відключення електроенергії. Про це повідомив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко.

Він нагадав, що кожен регіон має свій графік відключення.



«Обмеження споживання необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі, забезпечити балансування енергосистеми та уникнути повторних аварій після того, як електромережі були ушкоджені ракетними обстрілами та атаками дронів російських терористів», — написав Тимошенко.

1 листопада президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з комісаром Європейського Союзу з енергетики Кадрі Сімсон заявив, що Росія серйозно пошкодила вже близько 40% усієї енергетичної інфраструктури України, зокрема ТЕС, ТЕЦ та ГЕС.