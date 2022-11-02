В Новой Каховке оккупанты ограбили картинную галерею имени Альбина Гавдзинского

В оккупированной Новой Каховке россияне вывезли художественные фонды из картинной галереи имени Альбина Гавдзинского. Об этом сообщила пресс-служба Новокаховского горсовета.



«Вчера, 1 ноября, из временно оккупированной Новой Каховки пришло известие о том, что из картинной галереи массово вывозились художественные фонды: произведения живописи, графики, скульптуры», - говорится в сообщении.



Отмечается, что художественные фонды галереи насчитывали более 1200 экспонатов, среди которых уникальная коллекция из 297 произведений живописи и графики Альбина Гавдзинского, коллекция офортов народного художника Украины Василия Мироненко, коллекция иллюстраций народного художника Украины Валентина Литвиненко и других.



Исполнительный комитет Новокаховского городского совета готовит официальное обращение в правоохранительные органы о совершении преступления.



Картинная галерея им. А. С. Гавдзинского основана 4 ноября 1967 как художественный отдел Херсонского краеведческого музея.



Ранее сообщалось, что оккупанты вывезли монументы Суворову и Ушакову и останки Потемкина.