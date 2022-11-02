У Новій Каховці окупанти пограбували картинну галерею імені Альбіна Гавдзінського

02 листопада 2022, 13:33

У Новій Каховці окупанти пограбували картинну галерею імені Альбіна Гавдзінського

В окупованій Новій Каховці росіяни вивезли художні фонди із картинної галереї імені Альбіна Гавдзінського. Про це повідомила прес-служба Новокахівської міськради.

«Вчора, 1 листопада, із тимчасово окупованої Нової Каховки надійшла звістка про те, що з картинної галереї масово вивозилися мистецькі фонди: твори живопису, графіки, скульптури», - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що мистецькі фонди галереї налічували понад 1200 експонатів, серед яких унікальна колекція із 297 творів живопису та графіки Альбіна Гавдзінського, колекція офортів народного художника України Василя Мироненка, колекція ілюстрацій народного художника України Валентина Литвиненка та інших.

Виконавчий комітет Новокахівської міської ради готує офіційне звернення до правоохоронних органів щодо скоєння злочину.

Картинна галерея ім. А. С. Гавдзінського заснована 4 листопада 1967 р. як художній відділ Херсонського краєзнавчого музею.

Раніше повідомлялося, що окупанти вивезли монументи Суворову та Ушакову та останки Потьомкіна.

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