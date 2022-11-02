США планируют в середине 2023 года поставить Украине системы Vampire для борьбы с беспилотниками

США рассчитывают предоставить Украине в середине будущего года системы Vampire, которые могут быть использованы против беспилотников. Об этом сообщает в среду Defense news со ссылкой на представителя Пентагона Пата Райдера.



«Что касается Vampire, мы ожидаем заключение контракта в течение следующих нескольких месяцев, и прямо сейчас мы рассчитываем, что передача систем пройдет в середине 2023 года», - сказал он.



Издание напомнило, что Пентагон 24 августа объявил о планах поставить Украине эти системы, однако сделка пока не одобрена. Vampire представляет собой установку для запуска ракет с лазерным наведением, причем установку можно легко закрепить на кузове гражданского грузового автомобиля. Ракеты можно использовать против наземных и воздушных целей, включая БПЛА.