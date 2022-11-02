США планують у середині 2023 року поставити Україні системи Vampire для боротьби з безпілотниками

02 листопада 2022, 14:31

США планують у середині 2023 року поставити Україні системи Vampire для боротьби з безпілотниками

США розраховують надати Україні в середині наступного року системи Vampire, які можуть бути використані проти безпілотників. Про це повідомляє у середу Defense news із посиланням на представника Пентагону Пата Райдера.

«Що стосується Vampire, ми очікуємо на укладення контракту протягом наступних кількох місяців, і прямо зараз ми розраховуємо, що передача систем пройде в середині 2023 року», - сказав він.

Видання нагадало, що Пентагон 24 серпня оголосив про плани поставити Україні ці системи, проте угода поки що не схвалена.

Vampire є установкою для запуску ракет з лазерним наведенням, причому установку можна легко закріпити на кузові цивільного вантажного автомобіля. Ракети можна використовувати проти наземних та повітряних цілей, включаючи БПЛА.

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