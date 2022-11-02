На Ставке верховного главнокомандующего решали, как восстанавливать энергетику

Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Об этом сообщается на сайте президента.



Отмечается, что главнокомандующий ВСУ и командующие войсками оперативных направлений доложили об актуальной ситуации на фронте. Представители разведки проинформировали об оборонительных и наступательных возможностях противника. Были согласованы следующие шаги по восстановлению территориальной целостности Украины.



«На заседании обсудили ход восстановления объектов критической инфраструктуры, в частности энергетики, которые накануне подверглись разрушениям в результате воздушных атак государства-террориста. Была отмечена работа Сил противовоздушной обороны Украины, которые ночью остановили очередную атаку вражеских дронов-камикадзе. Президент отметил необходимость ускорения работы с целью формирования эффективной системы ПВО Украины», — говорится в сообщении.



Кроме того, участники заседания рассмотрели вопросы обеспечения подразделений боекомплектом и ход подготовки войск к зимнему периоду.

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