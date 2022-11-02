На Ставці верховного головнокомандувача вирішували, як відновлювати енергетику

Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Про це повідомляється на сайті президента.



Зазначається, що головнокомандувач ЗСУ та командувачі військ оперативних напрямків доповіли про актуальну ситуацію на фронті. Представники розвідки поінформували про оборонні та наступальні можливості противника. Було погоджено наступні кроки щодо відновлення територіальної цілісності України.



«На засіданні обговорили перебіг відбудови об'єктів критичної інфраструктури, зокрема енергетики, які напередодні зазнали руйнувань унаслідок повітряних атак держави-терориста. Було відзначено роботу Сил протиповітряної оборони України, які вночі зупинили чергову атаку ворожих дронів-камікадзе. Президент наголосив на необхідності прискорення роботи з метою формування ефективної системи ППО України», — йдеться у повідомленні.



Крім того, учасники засідання розглянули питання забезпечення підрозділів боєкомплектом та перебіг підготовки військ до зимового періоду.

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