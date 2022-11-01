425 укрытий, но пока нет связи: На Киевщине готовятся к возможному ядерному удару

В Киевской области есть 425 укрытий на случай ядерной угрозы. Об этом сообщил глава областной военной администрации Алексей Кулеба, передает «Громадське».



«Они расположены под землей, имеют два входа и выхода, вентиляцию. Всего в области около тысячи укрытий. Самое простое — цокольный этаж. Там окна выходят на улицу, но наполовину. Они не подходят для защиты от радиационной опасности», — отметил Кулеба.



Он уточнил, что в случае ядерного удара, скорее всего, не будет связи. Единственное, что будет работать, это радио. Поэтому везде должны быть портативные радиоприемники с батарейками, чтобы можно было принимать сигнал.



На сегодня, по словам главы Киевской ОВА, эти 425 объектов еще не оборудованы приемниками, но власти хотят исправить ситуацию до 15 ноября.



«Все уже знают, где бомбоубежища. В большинстве своем они и являются этими противорадиационными укрытиями. Таким является каждое второе в Киевской области. Это не отдельные какие-то постройки. Они более укреплены, расположены на большей глубине», — сообщил Кулеба.



По его словам, в случае ядерной атаки для информирования населения будут использованы все доступные официальные источники информации: правительственные линии, радио, громкоговорители. А все экстренные службы снабжены средствами радиационной защиты.

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