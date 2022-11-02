Места компактного проживания: Где размещают переселенцев и как туда попасть

Граждан, переместившихся из зон боевых действий, расселяют в том числе в местах компактного проживания. Об этом рассказал заместитель координатора мониторинговой службы БФ «Право на защиту» Евгений Кравчук, передает «Громадське радіо».



«Места компактного проживания могут быть любые, начиная от детских садов, школ, сельских клубов, спортивных залов. Более удобным вариантом являются общежития разных учебных заведений. Также возможно размещение людей в модульных городках, санаториях, иногда приспособленных для длительного проживания и в зимний период. Потому вариантов может быть масса», — отметил Кравчук.



Также он описал процедуру, как попасть в МКП.



«Там, где местная власть занимается расселением — будь то общежития или детские сады — поселение осуществляется при наличии документов. Но даже если у человека нет документов, особенно если он приехал с территории, которая находится в горячей зоне, то селили и без документов, а наша организация помогала людям получать новые документы», — сообщил Кравчук.



По его словам, необходимо обратиться в органы местного самоуправления, предоставить необходимые документы или пояснения. В этом случае человеку предоставят возможность поселиться.



Заместитель координатора мониторинговой службы БФ «Право на защиту» отметил, что, согласно официальным источникам, в Украине создано более пяти тысяч мест компактного проживания.



«Хотя при мониторинге выяснилось, что есть места, заявленные как МКП, а в тех местах нет людей. Наибольшее количество МКП сегодня образовано во Львовской, Ивано-Франковской и Днепропетровской областях», — сообщил он.



Также Кравчук уточнил, что проживание практически везде бесплатное: 85% МКП не устанавливают плату за проживание и не устанавливают отдельную плату за пользование коммунальными услугами на сегодняшний день. 75% МКП даже не заключают договоры.