Місця компактного проживання: Де розміщують переселенців та як туди потрапити

Громадян, які перемістилися із зон бойових дій, розселяють зокрема у місцях компактного проживання. Про це розповів заступник координатора моніторингової служби БФ «Право на захист» Євген Кравчук, передає «Громадське радіо».



«Місця компактного проживання можуть бути будь-які, починаючи від дитячих садків, шкіл, сільських клубів, спортивних залів. Найзручнішим варіантом є гуртожитки різних навчальних закладів. Також можливе розміщення людей у модульних містечках, санаторіях, іноді пристосованих для тривалого проживання й в зимовий період. Тому варіантів може бути багато», — зазначив Кравчук.



Також він описав процедуру, як потрапити до МКП.



«Там, де місцева влада займається розселенням — хоч то гуртожитки, хоч то дитячі садки — поселення здійснюється за наявності документів. Але навіть якщо людина не має документів, особливо якщо вона приїхала з території, яка знаходиться в гарячій зоні, то селили й без документів, а наша організація допомагала людям отримувати нові документи», — повідомив Кравчук.



За його словами, необхідно звернутися до органів місцевого самоврядування, надати необхідні документи чи пояснення. У цьому випадку людині нададуть можливість оселитися.



Заступник координатора моніторингової служби БФ «Право на захист» зазначив, що, згідно з офіційними джерелами, в Україні створено понад п'ять тисяч місць компактного проживання.



«Хоча під час моніторингу з'ясувалося, що є місця, заявлені як МКП, а в тих місцях немає людей. Найбільша кількість МКП сьогодні утворена у Львівській, Івано-Франківській та Дніпропетровській областях», — повідомив він.



Також Кравчук уточнив, що проживання практично скрізь безплатне: 85% МКП не встановлюють плату за проживання та не встановлюють окремої плати за користування комунальними послугами на сьогодні. 75% МКП навіть не укладають договори.