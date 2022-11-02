ДТЭК предупредила о возможных экстренных отключениях света в районах Киева

Компания ДТЭК заявила о вероятности внеплановых отключений электроэнергии в Киеве из-за перегрузки электросетей.



«К сожалению, из-за атаки России наблюдается перегрузка электросетей, поэтому возможны применение экстренных отключений света вне графиков стабилизационных отключений. Они необходимы, чтобы уберечься от массовых аварий на оборудовании», – говорится в заявлении.



В первую очередь под риск внепланового отключения попадают северо-западные районы столицы: Оболонь, Виноградарь, Минский массив, Святошино, Академгородок, Беличи, Южная Борщаговка, Подол, Куреневка.



В компании говорят, что делают все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию, по крайней мере, до конца этой недели.



31 октября российские оккупанты снова нанесли массовые ракетные удары по энергетической инфраструктуре Украины.