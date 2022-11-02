Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

ДТЭК предупредила о возможных экстренных отключениях света в районах Киева

02 ноября 2022, 16:53

ДТЭК предупредила о возможных экстренных отключениях света в районах Киева

Компания ДТЭК заявила о вероятности внеплановых отключений электроэнергии в Киеве из-за перегрузки электросетей.

«К сожалению, из-за атаки России наблюдается перегрузка электросетей, поэтому возможны применение экстренных отключений света вне графиков стабилизационных отключений. Они необходимы, чтобы уберечься от массовых аварий на оборудовании», – говорится в заявлении.

В первую очередь под риск внепланового отключения попадают северо-западные районы столицы:  Оболонь, Виноградарь, Минский массив, Святошино, Академгородок, Беличи, Южная Борщаговка, Подол, Куреневка.

В компании говорят, что делают все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию, по крайней мере, до конца этой недели.

31 октября российские оккупанты снова нанесли массовые ракетные удары по энергетической инфраструктуре Украины.

Еще по теме

Места
Киев
Организации
ДТЭК

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
15:29
Более 130 объектов: Оккупанты в Крыму «национализируют» комбинат и судостроительный завод
14:14
Мэр города Олешки призвал жителей эвакуироваться
11:12
Пушилин хочет дальнейшего уничтожения энергосистемы Украины
10:29
В Донецке из-за обстрелов есть погибшие
09:01
«ДНР» заявила о двоих погибших и двоих раненых гражданских
08:40
В Луганской ОВА рассказали о ситуации с выплатами за разрушенное жилье в оккупации
01:52
Россия укрепляет оборону на Херсонском направлении — главное за день ►
00:27
Пушилин объяснил перебои с интернетом по ночам в Донецке
21:59
Как минимум три тысячи человек: В Крыму оккупанты начинают призывную кампанию
21:24
Жителей Каховского района будут эвакуировать принудительно, заявили оккупанты
20:58
«ДНР» показала осужденных на полигоне. Их отправят воевать
17:12
В Донецке загорелось кафе
16:17
«ДНР»: Из-за обстрела Благодатного погибли два человека
15:49
В Донецке сообщили о мощных обстрелах и показали ресторан «Гуляй-хата»
13:17
Оккупанты почти полностью стерли мурал «Милана» в Мариуполе
все новости
18:14
Испания передает Украине четыре системы ПВО Hawk — Кулеба
18:10
Путин рассказал свою версию возобновления «зернового соглашения»
17:40
Пропавшими без вести считаются около семи тысяч человек – Минобороны
16:53
ДТЭК предупредила о возможных экстренных отключениях света в районах Киева
16:47
Дочери экс-министра обороны грозит 10 лет тюрьмы — СБУ
16:19
Эпицентр — Бахмут и Соледар: В Минобороны рассказали об ожесточенных боях на фронте
16:14
Суд приговорил боевика из Луганской области к восьми годам лишения свободы
16:03
Места компактного проживания: Где размещают переселенцев и как туда попасть
15:29
Более 130 объектов: Оккупанты в Крыму «национализируют» комбинат и судостроительный завод
15:23
На деоккупированной Харьковщине обнаружили уже 23 пыточные
14:42
На Ставке верховного главнокомандующего решали, как восстанавливать энергетику
14:31
США планируют в середине 2023 года поставить Украине системы Vampire для борьбы с беспилотниками
14:19
Персонал ЗАЭС возобновил теплоснабжение для жителей Энергодара
14:14
Мэр города Олешки призвал жителей эвакуироваться
13:55
Ипотеку под 3% смогут оформить еще 500 семей переселенцев
все новости
ВИДЕО
В Совфеде РФ установили флаги «ДНР», «ЛНР», Запорожской и Херсонской областей
02 ноября, 10:06
Россия укрепляет оборону на Херсонском направлении — главное за день ►
02 ноября, 01:52
В Крыму — масштабная «национализация» имущества за связь с Украиной ►
02 ноября, 01:31

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

 

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама