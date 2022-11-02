ДПЕК попередила про можливі екстрені відключення світла в районах Києва

02 листопада 2022, 16:53

ДПЕК попередила про можливі екстрені відключення світла в районах Києва

Компанія ДТЕК заявила про ймовірність позапланових відключень електроенергії у Києві через перевантаження електромереж.

«На жаль, через атаку Росії спостерігається перевантаження електромереж, тому можливе застосування екстрених відключень світла поза графіками стабілізаційних відключень. Вони необхідні, щоб уберегтися від масових аварій на устаткуванні», – йдеться у заяві.

Насамперед під ризик позапланового відключення потрапляють північно-західні райони столиці: Оболонь, Виноградар, Мінський масив, Святошин, Академмістечко, Біличі, Південна Борщагівка, Поділ, Куренівка.

У компанії кажуть, що роблять усе можливе, щоб стабілізувати ситуацію принаймні до кінця цього тижня.

31 жовтня російські окупанти знову завдали масових ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі України.

Ще за темою

Місця
Київ
Організації
ДТЕК

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
19:11
У Донецьку придумали, як привчити людей не зливати воду з батарей
18:31
Мер Мелітополя розповів про ситуацію в окупованому місті
15:29
Понад 130 об'єктів: Окупанти у Криму «націоналізують» комбінат та суднобудівний завод
14:19
Персонал ЗАЕС відновив теплопостачання для мешканців Енергодару
14:14
Мер міста Олешки закликав жителів евакуюватися
11:12
Пушилін хоче подальшого знищення енергосистеми України
10:29
У Донецьку через обстріли є загиблі
09:01
«ДНР» заявила про двох загиблих та двох поранених цивільних
08:40
У Луганській ОВА розповіли про ситуацію із виплатами за зруйноване житло в окупації
01:52
Росія зміцнює оборону на Херсонському напрямку — головне за день ►
00:27
Пушилін пояснив перебої з інтернетом по ночах у Донецьку
21:59
Як мінімум три тисячі людей: У Криму окупанти розпочинають призовну кампанію
21:24
Жителів Каховського району евакуюватимуть примусово, заявили окупанти
20:58
«ДНР» показала засуджених на полігоні. Їх відправлять воювати
17:12
У Донецьку спалахнуло кафе
Всі новини
19:11
У Донецьку придумали, як привчити людей не зливати воду з батарей
18:53
У Донецькій області за тиждень відновили електропостачання у 47 населених пунктах
18:31
Мер Мелітополя розповів про ситуацію в окупованому місті
18:14
Іспанія передає Україні чотири системи ППО Hawk — Кулеба
18:10
Путін розповів свою версію поновлення «зернової угоди»
17:40
Зниклими безвісти вважаються близько семи тисяч людей - Міноборони
16:53
ДПЕК попередила про можливі екстрені відключення світла в районах Києва
16:47
Дочці ексміністра оборони загрожує 10 років ув'язнення — СБУ
16:19
Епіцентр — Бахмут і Соледар: У Міноборони розповіли про запеклі бої на фронті
16:14
Суд засудив бойовика з Луганської області до восьми років позбавлення волі
16:03
Місця компактного проживання: Де розміщують переселенців та як туди потрапити
15:29
Понад 130 об'єктів: Окупанти у Криму «націоналізують» комбінат та суднобудівний завод
15:23
На деокупованій Харківщині виявили вже 23 катівні
14:42
На Ставці верховного головнокомандувача вирішували, як відновлювати енергетику
14:31
США планують у середині 2023 року поставити Україні системи Vampire для боротьби з безпілотниками
Всі новини
ВІДЕО
У Радфеді РФ встановили прапори «ДНР», «ЛНР», Запорізької та Херсонської областей
02 листопада, 10:06
Росія зміцнює оборону на Херсонському напрямку — головне за день ►
02 листопада, 01:52
У Криму масштабна «націоналізація» майна за зв'язок з Україною ►
02 листопада, 01:31

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

 

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама