ДПЕК попередила про можливі екстрені відключення світла в районах Києва

Компанія ДТЕК заявила про ймовірність позапланових відключень електроенергії у Києві через перевантаження електромереж.



«На жаль, через атаку Росії спостерігається перевантаження електромереж, тому можливе застосування екстрених відключень світла поза графіками стабілізаційних відключень. Вони необхідні, щоб уберегтися від масових аварій на устаткуванні», – йдеться у заяві.



Насамперед під ризик позапланового відключення потрапляють північно-західні райони столиці: Оболонь, Виноградар, Мінський масив, Святошин, Академмістечко, Біличі, Південна Борщагівка, Поділ, Куренівка.



У компанії кажуть, що роблять усе можливе, щоб стабілізувати ситуацію принаймні до кінця цього тижня.



31 жовтня російські окупанти знову завдали масових ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі України.